TWICEのジョンヨンが、圧倒的な美貌でファンを魅了した。ジョンヨンは最近、自身のインスタグラムを更新し、「TEAMTWICE」というコメントとともに写真を公開した。【写真】ジョンヨン、至近距離ショットで「毛穴ゼロ」公開された写真には、楽屋でメイクを受けるジョンヨンの姿が収められている。至近距離で撮影された自撮り写真では、くっきりとした目鼻立ちと透明感あふれる美肌が際立ち、見る者の視線を奪った。また、頚椎椎間板