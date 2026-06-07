濃縮飲料市場で、未経験者との接点づくりが課題になっている。味の素AGFは昨年、「ブレンディ」ポーションで、同社のポーション商品として初めてテレビCMを展開し、新規購入者が増えたという。今年はネスレ日本も、濃縮コーヒー「ネスカフェ エスプレッソベース」で、同社の濃縮飲料カテゴリーとして初めてテレビCMを投入している。市場が広がる中、まだ使ったことのない生活者に飲み方や楽しみ方をどう伝えるかが、次の成長に向け