今日7日は、雨の範囲が次第に東へ広がるでしょう。昼前にかけては宮崎県と鹿児島県で線状降水帯が発生する可能性があります。四国も日中を中心に大雨となるでしょう。東海地方と関東甲信地方は、明日8日にかけての雨で梅雨入りする可能性が高く、雨の季節到来です。雨の範囲広がる九州南部は線状降水帯が発生するおそれ今日7日は、前線を伴った低気圧が九州南部から四国の南へと進むでしょう。暖かく湿った空気が流れ込むため、