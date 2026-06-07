◆バスケットボール◇静岡県高校総体▽女子準決勝浜松南６５―５２市立沼津（６日・エコパアリーナ）男女準決勝が行われた。女子は浜松南が６５―５２で市立沼津を下し、１９８７年以来、３９年ぶりの決勝進出を決めた。もう１試合は１０連覇（２０２０年コロナ禍で中止）がかかる浜松開誠館が浜松学院興誠を破った。男子はＶ５を狙う藤枝明誠と浜松学院興誠が勝ち上がった。決勝は７日にエコパアリーナで行われる。浜松南