まつ毛ケアにこだわる女性たちから長年支持されてきたマジョリカ マジョルカのまつ毛美容液シリーズが、この夏さらに進化して登場します。2026年7月21日（火）より発売される「ラッシュジェリードロップ ロング」と「ラッシュジェリードロップ ロング プレミアム」は、まつ毛の成長サイクルに着目した新発想のアイテム。美容成分やチップ形状もアップデートされ、毎日のまつ毛ケアをより快適にサポー