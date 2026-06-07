巨人の主砲・ダルベックがベンチ入りメンバーから外れた。ここまで54試合に全て4番で出場し、9本塁打をマーク。橋上監督代行は状態は問題ないとし「（外国人）枠の問題で、どうしても野手の中で誰か1人（外す）という形だった」と説明。外国人のベンチ入りは最大4人で、先発のウィットリーに加え、キャベッジ、ティマ、マルティネスが入ったため、休養する形となった。