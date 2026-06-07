サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に向けメキシコで調整している日本代表の練習を仕切るのが、現役時代に代表経験があるコーチ陣だ。特に日本がＷ杯に初出場した１９９８年大会のメンバーである名波浩、斉藤俊秀両コーチは森保監督の両腕を担っている。（メキシコ・モンテレイで、星聡、細田一歩）欧州飛び回り選手と信頼関係守備の構築を担うのが現役時代、頭脳的なＤＦとして知られた斉藤コーチだ。清水で