日本時間のきょう、大接戦となっている南米ペルーの大統領選挙の決選投票が行われます。報告（6日）「投票をあすに控え、国内では酒類の販売が禁止されます。こちらのスーパーではテープと貼り紙が設置されていて、購入できないようになっています」日本時間のきょう夜に行われるペルーの大統領選挙。冷静な判断での投票や支持者同士の衝突を避けることなどを目的に、投票前日の朝から投票日の翌日朝までは酒類の販売が禁止されま