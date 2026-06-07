俳優の賀来賢人さんが自身のXを更新。妻で女優の榮倉奈々さんの自宅でのオフショットを公開し、話題となっています。【写真】夫の出演番組を見る「オフ感満載」の榮倉奈々さん賀来さんは「失敗して嬉しそうです」とつづり、1枚の写真をアップ。写真には、賀来さんがゲストとして出演したTBS系バラエティ番組「バナナサンド」がテレビで放映される様子が写っており、「ハモリ我慢ゲーム」に参加する姿を背景に、榮倉さんが舌を出し