この期に及んで否定的な意見も日本自動車工業会（自工会）は2026年4月28日、公式SNSを更新し、クルマで移動するドライバーに向けて「ファスナー合流」の実践を呼びかけました。渋滞の抑制に効果があるとされるこの合流方法ですが、いまだ十分に浸透しているとは言いがたい状況が続いています。SNSなどにもさまざまなコメントが寄せられています。ファスナー合流とは、洋服のファスナーが左右交互に噛み合うように、合流車