私はノドカ。夫ケイタと、2歳の息子ソウマと暮らしています。会社員として共働きをしながら子育てをして、バタバタした毎日を送っています。ある朝いつものようにソウマを保育園へ送っていくと、大学時代の友人マリコに似た雰囲気の女性を見かけました。ただ私も急がなくてはいけないので、サッとその場を去りました。マリコは違う学部でしたが、同じサークルでよく話していました。次に会ったら声をかけてみよう……私はそう思っ