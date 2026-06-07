応援したい自治体に寄付ができる「ふるさと納税」。 県内でも雲仙市が去年9月、その対象から除外され、影響は地元の返礼品事業者にも及んでいます。 ふるさと納税がなくなった今、事業者らは販路の確保に向け取り組みを進めています。 船が運んできたのは… （天洋丸 竹下 千代太 代表） 「岩ガキです」 大きさと厚み、濃厚な味わいが特長だそうです。 橘湾での巻き網漁を中心に行う雲仙市南