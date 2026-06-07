＜ヨネックスレディス 2日目◇6日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞単独首位に立つ吉田鈴をはじめ、初優勝を目指す選手が数多く上位を占めるなか、2014年「大王製紙エリエールレディス」以来、12年ぶりの優勝を狙うのが40歳の横峯さくらだ。【写真】なつかしいですね19歳の横峯さくら来年には長男が小学校に入学するため、夫でキャディを務める森川陽太郎さんと、「3人でツアーを回るスタイルは今年