＜メモリアル・トーナメント 2日目◇5日◇ミュアフィールド・ビレッジGC（オハイオ州）◇7569ヤード・パー72＞“帝王”ジャック・ニクラス（米国）がホストを務めるシグネチャーイベント（格上げ大会）は、第3ラウンドが順延となった。現地時間午後4時34分に悪天候により2度目との中断。そのままサスペンデッドとなった。〈写真〉松山英樹のアイアンショットを徹底解剖第3ラウンドはあす7日午前7時30分に再開。最終ラウンドは午前1