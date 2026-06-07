「阪神１−０楽天」（６日、甲子園球場）初めて上がった甲子園のお立ち台で、笑顔が輝いた。ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が両軍無得点の五回に、甲子園では自身初のＶ打となる左前適時打を放ち、５月３０日以来となる首位浮上の勝利を呼び込んだ。２カードぶりの勝ち越しも決め、この勢いで３連戦３連勝を目指す。◇◇アマチュア野球担当だった２４年６月。大学日本代表の選考合宿を取材中、ある