「阪神１−０楽天」（６日、甲子園球場）阪神が接戦を制して２連勝として２カードぶりの勝ち越しを決めた。ヤクルトが敗れたため首位に浮上した。０−０の五回に１死三塁からドラフト１位・立石正広内野手が甲子園では初の決勝打となる先制適時打を左前に放った。先発・村上は６回５安打無失点で自身４連勝となる５勝目。また、五回には球審への暴言で森下がプロ入り初の退場処分を受けた。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は