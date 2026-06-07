気象庁は、鹿児島県屋久島町に「レベル4土砂災害危険警報」を発表しました。九州南部では非常に激しい雨が降っています。【映像】鹿児島・屋久島町にレベル4土砂災害危険警報鹿児島県の屋久島町ではこの12時間で降った雨の量が200ミリを超えました。命に危険を及ぼす土砂災害の恐れが高まっていて、厳重な警戒が必要です。レベル4の危険警報は、自治体が避難指示を発令する目安となる情報です。土砂災害警戒区域などにいる