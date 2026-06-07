是枝裕和監督の映画『箱の中の羊』が6月10日より韓国で公開される。公開に先立ち、現地時間6月5日、是枝監督とヒューマノイド・翔役を演じたくわ木里夢が韓国・ソウルのCGV往十里（ワンシムニ）で行われた上映イベントに登壇し、現地の観客と交流した。サプライズとして、くわ木がダンスを披露する一幕もあり、観客から大きな歓声と拍手が送られた。【動画】“大切なものは目に見えない”タイトルのモチーフとなった「星の王子さ