◇ア・リーグアストロズ 13―2 アスレチックス（2026年6月6日ヒューストン）アストロズの今井達也投手（28）が6日（日本時間7日）、本拠アスレチックス戦に先発し、5回を投げて5安打4四死球8三振2失点で3勝目を挙げた。アスレチックス戦ではメジャー初勝利をマークした4月4日（同5日）に続いて2勝目となった。初回、2回と先頭打者を出塁させながら無失点。2回までにアルバレスの22号満塁本塁打などで6点の援護を受けたが