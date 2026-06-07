歌手でタレントのアグネス・チャンさん（70）が2026年5月31日、自身のインスタグラムを更新。笑顔の三つ編みショットを披露した。「恥ずかしながら私も三つ編みしました」アグネス・チャンさんは、「バレエ発表会の為に、お嫁さんが孫の髪を三つ編みにしました」「そうしたら『ナイナイもママも三つ編みしましょうよ』と言われて、恥ずかしながら私も三つ編みしました」と報告し、三つ編み姿で笑顔をみせる様子を投稿した。「お嫁