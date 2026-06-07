増え続ける世界遺産… 守り続ける力は足りる？ 年に一度開催される世界遺産委員会では、毎年新たな世界遺産が誕生します。年々増え続ける世界遺産に対し、「多すぎるのでは」という疑問の声もあります。こうした意見は世界遺産の経済効果を重視する人々によく見られ、数が増えるほど価値を感じにくくなるという主張もあります。そのため登録数を抑え、既存の世界遺産から「本当に大切なもの」だけに保護の対象を絞るべきだとい