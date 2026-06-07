知っておきたいエストロゲンの働き エストロゲンが作用する部位 美容面の働き 髪の太さや密度、ツヤを守る 発毛を促し、髪の毛1本1本の太さを保ちます。髪の毛の寿命を延ばす作用もあるため、毛の密度も維持。逆にエストロゲンが減少すると抜け毛・薄毛が目立つようになります。 ふっくらとしたバストやくびれたウエストをつくる 全身の脂肪のつき方のバランスを整えるのもエストロゲンの役目。バ