ガイアフォースが富士ステークスを優勝（c）SANKEI 激戦だった日本ダービーが終わり、6月ながら競馬界には夏の香りが漂うように。今週末からは2歳馬が早くもデビューを迎え、来年の日本ダービーへ向けての戦いが始まる。 【予想配信】上半期最強マイラー決定戦「安田記念」をガチ予想！キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！冨田有紀＆三嶋まりえ そんな6月最初の日曜日、