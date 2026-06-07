◆米大リーグアストロズ１３―２アスレチックス（６日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）アストロズの今井達也投手が６日（日本時間７日）、本拠のアスレチックス戦に先発。５回２失点で３勝目（３敗）を挙げた。１点の援護をもらった直後の２回は四球、三振、セーフティーバントで１死一、二塁とされた。８番マクニールを右飛で２死。９番ハネズに対しては、カウント３―１からの５球目がボール判定で四球のとこ