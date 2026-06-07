◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽プレーオフラウンド第２戦藤枝１―０愛媛（６日、静岡・藤枝総合運動公園サッカー場）Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは６日、明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ「プレーオフラウンド第２戦」でＪ３愛媛を下し、１９位で特別大会を終えた。藤枝は愛媛の反撃をしのぎ切った。後半２０分過ぎから攻め込まれながらもゴールは許さず、５月１６日の磐田戦（３〇０）以来の白星。ホームで勝つのは、やはり磐