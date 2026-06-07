【モンテレイ（メキシコ）６日＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表のメキシコ・モンテレイ事前合宿４日目がスタートした。５月３１日のアイスランド戦で足に違和感を覚えて前半のみで退いた主将ＭＦ遠藤航（リバプール）は、３日目まではグラウンドに姿を見せていなかったが、４日目のこの日はアップシューズを履いてグラウンドに姿を見せて円陣に参加。その後、別メニューで調整となった。