大葉の保存法 一度に使い切れず、冷蔵庫で大葉がシナシナになってしまった経験がある方も多いはず。今日は大葉の冷凍保存法をご紹介します。 大葉を数枚重ねてくるくると巻きます。ラップに包んで冷凍庫に入れるだけ。少量だけ使いたいときは、端からカットして使えますよ。そうめんや冷奴の薬味に活用しやすそうですね！ すごく便利！使うのが楽しくなるとつくれぽ100件超え つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）