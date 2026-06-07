6月9日で、天皇・皇后両陛下はご成婚から33年を迎えられる。1993年6月9日の夕刻、当時33歳だった天皇陛下と29歳の雅子皇后は「結婚の儀」等を終えた後、皇居から赤坂御用地までパレードに臨まれた。沿道に詰め掛けた観衆はおよそ19万人。テレビの生中継では、各局あわせた瞬間最高視聴率で85.6％を記録した。【写真】スーツをビシッときめて…。2年間の英国留学を終え、帰国した際の雅子さま（1990年、成田空港）これに先立つ