庶民的でいい人だったら天下は獲れなかった豊臣（羽柴）秀吉は人気がある。NHK大河ドラマで繰り返し描かれてきたのも、絶大な人気があるがゆえだろう。織田信長の場合、そのカリスマ性が人気の原因だとすると、秀吉は庶民性に惹かれる人が多いようだ。百姓出身だったことも、人たらしといわれた人心掌握術も、庶民的なイメージ、ひいては親しみやすさにつながっている。【写真】お尻もあらわに…「べらぼう」で“何も着てない”