◇米男子ゴルフツアーメモリアル・トーナメント第3日（2026年6月6日米オハイオ州ミュアフィールドビレッジGC＝7569ヤード、パー72）第3ラウンドは悪天候のため日没サスペンデッドとなった。19位から出た松山英樹（34＝LEXUS）は14ホールを消化し、2バーディー、2ボギー、2ダブルボギーとスコアを4つ落とし、通算5オーバーで暫定37位に後退した。33位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は78を叩き、9オーバーで