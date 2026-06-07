レッドソックスの吉田正尚外野手（32）は6日（日本時間7日）、ニューヨークでのヤンキース戦に「5番・DH」で出場する。試合前、吉田はキャッチボールの後にフリー打撃に臨み、右翼に軽々と柵越えするシーンも見られた。ヤンキースの先発は右腕ウォーレン。吉田は過去、ウォーレンには4打数3安打と相性がよく、ヤンキースタジアムでも通算17試合で12打点とよく打っているだけに、“伝統のライバル対決”で活躍が期待される。