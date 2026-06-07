◇交流戦西武5―2中日（2026年6月6日バンテリンドーム）西武・ネビンが今季初の逆転本塁打を放った。1―2の6回2死一、三塁で「1球だけ甘く入ったところを打てた」と大野の初球を捉えた。左中間の「ホームランウイング」に運ぶ11号3ランで試合をひっくり返した。これまでの交流戦全カードで本塁打を放っていて、残る広島、巨人戦でも期待される。「フェンスが近い球場は大好き。チームが勝つための役割を果たせたのはうれ