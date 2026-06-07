「用済み」なんて、そんなひどい話があるでしょうか…。妻がそう感じるまでに、いったい何があったのか。義母との関係、夫の変化、そしてブライダルチェックの真相…。少しずつ明らかになっていく背景に、目が離せません。妻にとって、本当の幸せはどこにあるのでしょうか？>>【まんが】義母に奪われた私の子(ウーマンエキサイト編集部)