7日未明、名古屋市中区の信号のある交差点で、ワンボックスワゴン車が歩行者の女性をはね女性は死亡しました。車はそのまま逃げ、警察は死亡ひき逃げの疑いで調べています。 【写真を見る】名古屋の中心部で女性がひき逃げで死亡目撃者は「車は信号交差点で女性をひき、そのまま引きずった」と証言名古屋・中区 7日午前1時30分ごろ、中区錦2丁目の信号交差点で、走行中のワンボックスワゴン車が歩いていた女性をはねました