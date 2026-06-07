◇交流戦西武5―2中日（2026年6月6日バンテリンドーム）交流戦ならではの好判断だった。西武・隅田が意表を突いてセーフティースクイズを決めた。しかも、ノーサインでだ。「（打球が）前に飛ぶ気がしなかったので。一塁側に転がすと決めたらうまくいった」三塁走者の長谷川が俊足のため、自らの判断でバントを決行した。4―2の7回1死二、三塁。巧みに一塁側へ転がした。投手のスクイズ（記録は犠打野選）は、球団では