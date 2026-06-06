実は頭痛の裏には、脳出血や脳腫瘍など命に関わる病気が潜んでいることもあります。頻繁に起こる頭痛や、これまでに経験したことのない激しい痛みを感じた場合は要注意だそうです。 CT検査やMRI検査でわかること、頭痛治療のために必要な検査のポイントについて、宮崎先生に伺いました。 編集部 頭痛の検査では、どのようなことを行うのですか？ 宮崎先生 問診のほか、CT検査とMRI検査を行います。症状に応じて、どちら