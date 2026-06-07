48カ国、1248人。その中で中国スーパーリーグ所属の選手はわずかに「1人」だけだった。【画像】衝撃…韓国Kリーグ選手、試合中に相手の顔面殴打国際サッカー連盟（FIFA）は6月2日、北中米ワールドカップ出場全48カ国の最終登録メンバーを公開した。今大会は出場国が32カ国から48カ国に増えた初のW杯だ。FIFAによると、最終リストには48カ国、計1248人が含まれた。うち891人はW杯初出場で、残りの357人は過去のW杯でメンバー入りし