北中米ワールドカップに向け、メキシコのモンテレイで合宿中の日本代表は現地６月６日、４日目のトレーニングを実施した。５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を覚え、ハーフタイムで交代となった遠藤航はモンテレイ入りして以来３日連続で練習を欠席。ホテルで別メニューとなっていたなか、この日は練習場に姿を現した。 だが、全体練習には参加せず、円陣がとけると、すぐに室内へ消えていった。オランダ戦までは