●信用買い残減少ランキング【ベスト50】 ※5月29日信用買い残の5月22日信用買い残に対する減少ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1558銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 買い残信用倍率 １． 日産自 -3,759 27,4278.68 ２． 東電ＨＤ