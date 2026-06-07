阪神は楽天との最終戦。今季このカードで本塁打の出ていない佐藤輝は「シーズン11球団本塁打」チャレンジ継続への最後のチャンスになる。すでにセ5球団と日本ハム、ロッテ、西武の計8球団を制覇しているが、昨季も交流戦までにセ5球団から本塁打の後、日本ハム、オリックス、西武の8球団目まで制覇。9球団目の楽天戦不発でチャレンジ失敗に終わっている。予告先発の藤井とは昨季のカード最終戦で初対戦しており、3打席で左中