北海道発のアイドルグループ「限りなく白く」が、初の全国流通盤「青春の種」をリリースする。これを記念して亀子にかのソロインタビューを3部作で公開する。第1部では表題曲に込められたメッセージと、内向的なセンターが背負う表現の葛藤に迫る。（推し面取材班）東京・表参道。観客を待つライブハウスは静まり返っていた。フロアに置かれた無機質なパイプ椅子にちょこんと腰掛け、膝の上でペットボトルをゆっくりと転がして