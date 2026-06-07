中日の涌井が7日の西武戦で今季初登板する。交流戦はこれまで77試合に登板し28勝26敗、防御率3・58。勝てば石川（ヤクルト）と並ぶ交流戦通算最多勝利になる。西武戦は23年6月7日に1度だけ登板しているが、先発8回1失点の好投も勝ち星はつかず。勝てば11球団目の勝利となり、ロッテ戦を残し12球団勝利に王手がかかる。昨年は12試合に登板し4勝6敗と負け越し。6月18日のオリックス戦で勝ったのを最後に以降4連敗でシーズンを