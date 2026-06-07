「明治安田Ｊ１百年構想リーグ・プレーオフラウンド第２戦、鹿島２-０神戸」（６日、メルカリスタジアム）西１位の神戸はアウェーで東１位の鹿島に０−２で敗れたが、２戦合計５−２で優勝した。第１戦は引き分けだった東西２位対決はＣ大阪がＦＣ東京を３−１で下し、３位で終えた。百年構想リーグはＪリーグのシーズン移行に備えた特別大会として行われた。Ｊ１の新シーズンは８月に開幕する。◇◇頂点への道のり