サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に向けメキシコで調整している日本代表の練習を仕切るのが、現役時代に代表経験があるコーチ陣だ。特に日本がＷ杯に初出場した１９９８年大会のメンバーである名波浩、斉藤俊秀両コーチは森保監督の両腕を担っている。（メキシコ・モンテレイで、星聡、細田一歩）「攻守一体」を念頭に練習場のピッチで円陣ができた時、中心にいるのが名波コーチだ。メニューの狙いを分かりや