◇交流戦阪神1─0楽天（2026年6月6日甲子園）審判の判定を不服として侮辱行為を働き、退場処分を受けた阪神の選手がいた。十数年前のことだ。彼は「僕たちは命をかけている」と言い放った。なのに審判は……と言いたいのだろう。ごう慢である。審判員の誇りを傷つける発言だった。スポーツに命まで賭してはいけないが、言葉の綾として受けいれるなら、審判員も命をかけている。一投一打一球に真剣に向き合っている。翌