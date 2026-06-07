ミネラルが豊富でノンカフェインということで、熱中症予防としても人気の「麦茶」が様々なニーズに合わせて進化しています。【写真を見る】「すいか8割、麦2割」“フルーツ風味”や“粉末”も…進化する「麦茶」【THE TIME,】 プロ直伝「麦茶の美味しい作り方」みなさんは、麦茶をどうやって作っていますか？「やかんで沸かして、冷水筒に入れて」（20代女性）「煮て出すみたいな。 煮出しめちゃくちゃウマい」（高3女