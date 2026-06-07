「全米女子オープン選手権・３日目」（５日、リビエラＣＣ＝パー７１）トップと１打差の３位タイでスタートした渋野日向子は３番でバーディーを奪ったが、９番でボギー。３アンダーの４位タイで後半に入り、１０番でバウンスバックとなるバーディーを奪った。絶好の位置で決勝ラウンドに進出した渋野にＬＰＧＡも注目。この日はクラブハウスに入る際の動画を撮影して公開。「ニックネームにふさわしく微笑むシンデレラ」と題