丸亀製麺は公式インスタグラムで、「もう迷わない！丸亀製麺定番うどん早見表」を公開している。【写真】「もちもち・コシ？」好みでわかる丸亀製麺「定番うどん 早見表」たびたびおすすめのメニューやお得な情報を紹介する同アカウント。今回は投稿で「丸亀製麺に初めて行く人、行ったことはあるけどいつも同じ商品を頼みがちな人！そんなお客さまに向けて、丸亀製麺のうどん早見表を作ってみました」と案内。「丸亀製麺には