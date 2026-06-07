アメリカ・インディアナ州で、濁流の中でもがいていたシカの赤ちゃんを消防隊員が救助する様子がカメラに捉えられた。隊員たちは立ち往生していた車の運転手を助けるために駆けつけていたが、偶然鳴き声を聞きつけて、シカを見つけたという。濁流の中で“小さな命”を救出アメリカ中西部・インディアナ州で撮影されたのは、必死にもがく黒い姿に向かって、濁流を進む消防隊員の姿だ。隊員は足を取られながら懸命に近づき、抱え込む