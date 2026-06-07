6日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、同日の中日戦で逆転3ランを放った西武・ネビンについて言及した。ネビンは1−2の6回二死一、三塁の第3打席、大野雄大が投じた初球のカットボールをレフトホームランウイングに逆転の第11号3ランを放った。笘篠氏は「4番の一発は効きますね。チームの打順構成の中で4番にいる。計算という中でしっかりチームの勝利に貢献してくれていますから